Aktien New York: Aufholjagd vom Vortag geht rasant weiter

Am New Yorker Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag ihre Aufholjagd vom Vortag auf beeindruckende Weise fortgesetzt. Der marktbreite und damit besonders aussagekräftige S&P 500 machte seine bislang in dieser Woche aufgelaufenen Verluste mit zuletzt plus 1,67 Prozent auf 2932,09 Punkte ebenso wett wie der technologielastige Nasdaq 100 , der zuletzt 1,96 Prozent gewann auf 7700,10 Zähler.