Aktien New York: Aus Stabilisierung wird Erholungsversuch

Bereits am Montag hatten die Indizes ihre Verluste auf der Schlussgeraden abgeschüttelt und noch ins Plus gedreht. Zuvor war der Dow wegen der Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China mit 23 881 Punkten noch auf das tiefste Niveau seit Mai abgesackt.

Doch nun scheint Bewegung in den Streit zu kommen: US-Präsident Donald Trump sprach auf Twitter von "sehr produktiven Gesprächen mit China" und stellte "wichtige Ankündigungen" in Aussicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, China habe sich in Richtung einer Senkung von Zöllen von importierten Autos aus den USA bewegt. Anfang Dezember hatte Trump bereits Erwartungen auf sinkende Zölle geweckt.

"Schnäppchenjäger werden wach" - so bewerten indes die Marktbeobachter vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar die kurzfristige Trendwende. "Immerhin zeichnet sich nun eine kleine Atempause im Abwärtstrend ab, auch wenn diese nicht von Dauer sein dürfte."/gl/men

(AWP)