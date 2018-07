Aktien New York Ausblick: Anleger an der Wall Street bleiben gut gelaunt

Bevor an diesem Freitag die Berichtssaison mit den drei Grossbanken JPMorgan , Citigroup und Wells Fargo richtig in Fahrt kommt, hat schon einmal PepsiCo Einblick in seine Geschäftszahlen gegeben. Dank florierender Geschäfte mit Snack-Produkten steigerte der Coca-Cola-Rivale im zweiten Quartal trotz schwacher Nachfrage nach Softdrinks den Umsatz. Zudem übertraf PepsiCo beim Gewinn die Erwartungen. Im vorbörslichen US-Handel stiegen die Aktien um knapp 4 Prozent.

Die Fabrik des Elektroauto-Herstellers Tesla in China ist derweil laut Medienberichten beschlossene Sache. Der Konzern wolle bei Shanghai bis zu 500 000 Fahrzeuge pro Jahr bauen, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. China ist ein gewaltiger und heiss umkämpfter Markt für Elektrofahrzeuge mit vielen einheimischen Herstellern. Eine Produktion in China würde Tesla konkurrenzfähiger machen. Vorbörslich stiegen die Papiere um rund 3 Prozent.

Rupert Murdochs Medienkonzern 21st Century Fox schliesslich bereitet laut einem Zeitungsbericht ein höheres Angebot für den britischen Bezahlsender Sky vor, um den US-Kabelriesen Comcast zu übertrumpfen. Konkrete Angaben zum Angebot enthält der Artikel nicht, es solle aber über der jüngsten Comcast-Offerte von 12,5 Pfund je Sky-Aktie liegen. Die Aktien von Fox und Comcast legten zuletzt vorbörslich moderat zu. In London standen die Sky-Papiere rund 3 Prozent im Plus./la/jha/

(AWP)