Aktien New York Ausblick: Anleger dürften Pulver zunächst trocken halten

An den US-Börsen wird am Montag mit einem zögerlichen Start in die neue Woche gerechnet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart hauchdünn mit 0,08 Prozent im Minus auf 25 442 Punkte. Er würde damit mehr oder weniger auf seinem Niveau der Vorwoche verharren, als sich der Leitindex gerade so über Wasser halten konnte.