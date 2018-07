Aktien New York Ausblick: Anleger hoffen auf Mässigung im Handelsstreit

Anzeichen einer möglichen Entspannung im Handelsstreit mit der EU kommen bei den Investoren an der Wall Street am Donnerstag positiv an. Hinzu kamen robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial zeichnete sich rund eine Stunde vor dem Auftakt laut Indikation des Brokers IG ein Plus von 0,79 Prozent auf 24 365 Punkte ab.