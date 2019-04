Aktien New York Ausblick: Anleger holen Luft nach zwei starken Handelswochen

Nach zwei starken Börsenwochen wird es am Montag an der Wall Street voraussichtlich leicht abwärts gehen. Die meisten Anleger dürften an den Seitenlinien bleiben, nachdem sie zuletzt bei Aktien zugegriffen hatten. Sich verdichtenden Hinweise auf einen positiven Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China waren der Anlass gewesen. Unterzeichnet wurde bisher allerdings noch nichts. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 0,46 Prozent tiefer bei 26 303 Punkten.