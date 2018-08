Aktien New York Ausblick: Anleger nach Rekordhoch im S&P 500 wieder vorsichtig

Vor den Gesprächen zwischen den USA und China über deren Handelsstreitigkeiten sowie dem Start der internationalen Notenbankkonferenz werden die US-Börsen etwas schwächer erwartet. Nach dem Rekordhoch im S&P 500 am Vortag dürften die Anleger zur Wochenmitte wieder Vorsicht walten lassen. Zudem verunsichern Meldungen aus der Politik. So räumte Michael Cohen, langjähriger Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Verstösse gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein. Er tat dies im Auftrag eines Kandidaten, wie er sagte. Interpretiert wurde dies so, dass er sich damit nur auf Trump beziehen konnte.