Aktien New York Ausblick: Anleger nach Rekordjagd erst einmal etwas vorsichtiger

Ein drastischer Anstieg der Coronavirus-Fälle in China stimmt die Investoren an der Wallstreet am Donnerstag erst einmal etwas vorsichtiger. So dürfte der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Allerdings hatte das weltweit wohl bekannteste Börsenbarometer erst am Vortag mit 29 568 Punkten eine Bestmarke erreicht. Am Donnerstag nun taxierte der Broker IG den Dow rund eine Stunde vor dem Auftakt auf 29 385 Punkte und damit 0,6 Prozent unter seinem Vortagesschluss.