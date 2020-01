Aktien New York Ausblick: Anleger trotzen Iran-Spannungen

Die Unruhe an der Wall Street wegen der jüngsten Spannungen zwischen den USA und Iran hat sich vorerst wieder gelegt. Zwar deutet sich in New York am Dienstag ein zunächst verhaltener Auftakt an, doch dürfte der US-Leitindex weiter in Sichtweite seiner in der vergangenen Woche erreichten Hochs bleiben. So errechnete der Broker IG für den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Stand von 28 687 Punkten und damit ein hauchdünnes Minus von 0,06 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Montag.