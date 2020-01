Aktien New York Ausblick: Anleger warten auf Trump-Reaktion im Iran-Konflikt

Die Nachricht vom Raketenbeschuss von zwei US-Basen im Irak war an den Finanzmärkten zunächst mit grosser Verunsicherung aufgenommen worden. Die Börsen in Asien schlossen klar im Minus und Anleger flüchteten wieder vermehrt in Gold, auch die Ölpreise stiegen. Doch bereits zur Handelssitzung in Europa legte sich die grösste Unruhe. Dort konnten die wichtigsten Indizes zuletzt Gewinne vorweisen. Auch die US-Futures dämmten ihre anfänglich deutlichen Verlusten klar ein.

Die Welt schaut nun auf US-Präsident Donald Trump, der im Laufe des Tages genauer Stellung nehmen will. Irans Präsident Hassan Rowhani erklärte bereits, die USA sollten es sich zwei Mal überlegen, bevor sie auf die iranische Attacke ihrerseits mit Vergeltungsmassnahmen reagierten. Der Iran hatte in der Nacht als Vergeltung für die gezielte Tötung des einflussreichen Generals Ghassem Soleimani durch die USA mehrere Raketen auf die beiden vom US-Militär genutzten Stützpunkte abgefeuert.

Nach einem verheissungsvollen Jahresstart, der dem Dow Jones noch in der vergangenen Woche ein neues Hoch beschert hatte, lastet der US-iranische Konflikt zwar auf der Risikofreude der Anleger. Nach Einschätzung von David Madden von CMC Markets UK gehen die Börsianer aber aktuell nicht davon aus, dass der Konflikt in eine kriegerische Auseinandersetzung münden könnte. "Dann wären die Abschläge an den Märkten höher."

Abseits der Geopolitik rückt an der Wall Street der Arbeitsmarktbericht des privaten ADP-Instituts im Fokus. Den Zahlen zufolge wurden in der Privatwirtschaft der USA Ende 2019 deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. An diesem Freitag folgt dann der offizielle Arbeitsmarktbericht.

Auf Unternehmensseite stehen Walgreens Boots Alliance nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen im Fokus. Vorbörslich wurden die Papiere mit Abschlägen gehandelt, nachdem die Drogerie- und Apothekenkette für das erste Geschäftsquartal erneut einen deutlichen Gewinnrückgang ausgewiesen hatte. Zudem fielen die Kennziffern noch schlechter als erwartet aus.

Dagegen überraschte der angeschlagene Warenhausbetreiber Macy's mit besser als erwarteten Zahlen für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Das Unternehmen kündigte zudem die Schliessung von Namesake-Filialen und einen Stellenabbau bei seiner Warenhauskette Bloomingdale's an.

Auch die Baumarktkette Home Depot könnte einen Blick wert sein. Die Experten der Credit Suisse setzten das Papier in einer aktuellen Studie auf ihre Favoriten-Liste "US Top Picks"./tav/mis

(AWP)