Aktien New York Ausblick: Anleger werden etwas vorsichtiger nach Rekordrally

Nach den deutlichen Gewinnen und Rekordhochs an der Wall Street in der Vorwoche dürften es die Anleger am Montag etwas vorsichtiger angehen lassen und könnten Gewinne mitnehmen. Negativ sollten sich die Corona-Nachrichten auswirken. In den USA steigen die Infektionszahlen und Todesfälle weiter, während die Impfungen erst begonnen haben. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,90 Prozent tiefer bei 30 817 Punkten.