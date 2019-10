Aktien New York Ausblick: Arbeitsmarktdaten locken Anleger leicht aus Defensive

An der Wall Street dürften sich die Kurse am Freitag knapp in der Gewinnzone halten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones etwa eine halbe Stunde vor Handelsbeginn und kurz nach Bekanntgabe der jüngsten US-Arbeitsmarktdaten bei 26 235 Punkten und damit gegenüber dem Vortagesschluss 0,13 Prozent im Plus. Auf Wochensicht zeichnet sich damit bislang trotzdem zum dritten Mal in Folge ein Verlust ab.