Aktien New York Ausblick: Atempause nach starker Woche

Die Wall Street war zuletzt von einem Rekord zum nächsten gejagt. Am Vortag hatten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 abermals neue Höchststände erreicht, dem US-Leitindex Dow Jones Industrial fehlten lediglich zwei Punkte zur neuen Bestmarke.

Treiber der Rally ist die Hoffnung der Anleger auf einen schnellen Erfolg der Corona-Impfungen und die anhaltende Unterstützung durch die ultralockere US-Geldpolitik. Zudem mehren sich die Anzeichen, dass nach dem langen Gezerre beider politischen Lager in den USA um ein weiteres Corona-Hilfspaket nun eine Einigung kurz bevorsteht.

Angesichts der zuletzt unerwartet stark angezogenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sehen Börsianer Demokraten und Republikaner nun erst recht unter Erfolgsdruck. Unterdessen breitet sich das Coronavirus in den USA weiter rasant aus. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäuser erreichte einen traurigen Rekord.

Marktgerüchten zufolge bereiten sich die USA zudem im Streit mit China darauf vor, die Semiconductor Manufacturing International Corp und dutzende andere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen.

Unterdessen werden an der Wall Street vor dem Wochenende höhere Handelsvolumina und womöglich abruptere Kursschwankungen als üblich durch den sogenannten "Hexensabbat" erwartet: Vor dem grossen Verfallstermin von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes versuchen vor allem grosse Marktteilnehmer die aktuellen Kurse auf jene Preise zu treiben, an denen sie an den Terminbörsen engagiert sind.

Auf Unternehmensseite lohnt sich ein Blick auf die Fedex -Papiere. Der florierende Paketversand in der Corona-Krise hat dem Logistikkonzern ein unerwartet starkes Quartal beschert. Vorbörslich machten Anleger aber erst einmal Kasse - die Papiere brachen um mehr als drei Prozent ein. Allerdings hat sich der Kurs der Aktie seit Anfang Juli auch mehr als verdoppelt.

Papiere von Google trotzten dagegen vorbörslich den bereits am Vortag bekannt gewordenen neuen Wettbewerbsklagen in den USA mit einem kleinen Kursplus. Im Fokus könnten auch die Aktien des Impfstoffherstellers Moderna stehen. Nach dem Börsenschluss am Vorabend hatte ein Beratungskreis der US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Konzerns gegeben. Die Abstimmung gilt als wichtiges Signal für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs durch die FDA. Unterdessen arbeiten der Konkurrent Pfizer und die US-Regierung an einem Lieferabkommen über weitere 100 Millionen Dosen.

Erst nach Handelsschluss an der Wall Street stellt die US-Notenbank Fed dann die Ergebnisse der zweiten Runde ihres Bankenstresstests vor./tav/jha/

(AWP)