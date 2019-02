Aktien New York Ausblick: Aussicht auf Einigung beim Haushalt treibt an

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent höher auf 25 235 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex leicht nachgegeben.

Die Unterhändler von Republikanern und Demokraten im Kongress verkündeten am Montagabend (Ortszeit) in Washington, sie hätten eine grundsätzliche Einigung im Streit um den Haushalt gefunden, ohne Einzelheiten zu nennen. An Details soll weiter gearbeitet werden.

"Die Einigung ist noch nicht in trockenen Tüchern, und die Forderung Trumps nach einer Grenzmauer zu Mexiko steht immer noch im Raum", sagte Analyst James Hughes vom Broker Axitrader. Sollte sich allerdings in den US-chinesischen Handelsgesprächen eine Annäherung abzeichnen, dann könnten Anleger wieder auf Aktien setzen.

Geschäftsberichte von Unternehmen stiessen vorbörslich auf geteilte Reaktionen. Der Sportartikelhersteller Under Armour übertraf mit dem Gewinn je Aktie im vierten Quartal selbst die höchste Analystenschätzung. Der Kurs zog daraufhin um 1,5 Prozent an.

Bei der Grossbrauerei Molson Coors Brewing war dagegen der Bierabsatz in den USA und Kanada zuletzt rückläufig. Der Umsatz blieb unter den Erwartungen, was den Kurs vorbörslich um 4,7 Prozent absacken liess. Zudem muss das Unternehmen die Bücher für zwei Geschäftsjahre nachträglich überarbeiten nach Fehlern bei der steuerlichen Bilanzierung.

Aktien des Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty schossen vorbörslich um 17 Prozent nach oben. Die Milliardärsfamilie Reimann will den Anteil an Coty aufstocken und die Mehrheit übernehmen. Die Familie will über ihre Holding bis zu 150 Millionen Aktien zusätzlich erwerben. Insgesamt wären das bis zu 1,75 Milliarden Dollar. JAB hält bereits rund 40 Prozent an Coty.

Einen Tag vor den Quartalszahlen des Internet-Ausrüsters Cisco strichen die Analysten von Morgan Stanley die Kaufempfehlung für die Papiere. Diese gaben vorbörslich um 1,4 Prozent nach. Die Bank Wells Fargo strich das Kaufvotum für Gilead Sciences, woraufhin der Kurs des Pharmazie- und Biotech-Unternehmens um gut 3 Prozent fiel./bek/fba

(AWP)