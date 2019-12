Aktien New York Ausblick: China-Daten ermöglichen soliden Dezember-Start

Am Montag dürften die US-Börsen solide in den Dezember starten. Am "Cyber Monday", an dem die Schnäppchenjagd der US-Verbraucher im Weihnachtsgeschäft weiter geht, steuert der Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start auf ein kleines Plus von 0,1 Prozent zu. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex zuletzt auf 28 088 Punkte.