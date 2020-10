Aktien New York Ausblick: Corona-Sorgen könnten Dow unter 28 000 Punkte drücken

Die weiter steigenden Corona-Infektionen in den USA und in Europa dürften die Stimmung an der Wall Street am Montag deutlich eintrüben. Eine knappe Stunde vor dem Start taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit 1,20 Prozent im Minus auf 27 996 Punkte. Unter 28 000 Punkte stand der US-Leitindex zuletzt Anfang Oktober.