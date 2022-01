Aktien New York Ausblick: Der Zickzack-Kurs geht weiter - Apple überzeugt

Starke Apple-Zahlen dürften am New Yorker Aktienmarkt am Freitag schlimmere Einbussen verhindern. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,25 Prozent schwächer auf 34 077 Punkte. Der am Vortag abermals sehr schwache technologielastige Nasdaq 100 wird moderat höher erwartet. Die straffere Geldpolitik der US-Notenbank hat den Aktienmarkt fest im Griff und verunsichert die Anleger nach wie vor.