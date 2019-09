Aktien New York Ausblick: Die Fed und Fedex machen die Musik

Vor der erwarteten zweiten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed dürfte sich am Mittwoch am US-Aktienmarkt nicht allzu viel tun. Anleger werden sich aller Voraussicht nach zurückhalten bis zu den Aussagen der Fed im späten Handel. Zumal es vom US-Logistikriesen Fedex auch noch schlechte Nachrichten gibt. Rund eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,14 Prozent niedriger auf 27 072 Punkte. Am US-Anleihenmarkt haben die Notierungen im frühen Handel nachgegeben.