Aktien New York Ausblick: Dow auf Erholungskurs - Handelsstreit bleibt im Fokus

Am US-Aktienmarkt macht sich am Dienstag vorerst wieder etwas Erleichterung in puncto Handelsstreit breit. So hatten die USA ihre Sanktionen gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei vorübergehend etwas gelockert. Den Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,7 Prozent höher auf 25 860 Punkten.