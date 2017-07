Aktien New York Ausblick: Dow auf Rekordkurs - Fed und Berichtssaison im Fokus

An den US-Börsen deutet sich am Mittwoch eine fortgesetzte Rekordjagd an. Angetrieben von der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison, die zur Wochenmitte bei einigen Aktien für vorbörslichen Rückenwind sorgt, wird der Dow Jones Industrial etwa 0,3 Prozent im Plus erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex bei 21 681 Punkten, womit er seinen bisherigen Rekord einstellen würde.