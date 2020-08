Aktien New York Ausblick: Dow behält 28 000-Punkte-Marke im Blick

Nach dem kleineren Vortagesrücksetzer winken der Wall Street am Mittwoch wieder Gewinne. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 1,07 Prozent höher auf 27 982 Punkte. Damit bliebe der US-Leitindex in Blickweite der 28 000-Punkte-Marke, die er am Dienstag erstmals seit Februar geknackt hatte, sich aber nicht dauerhaft darüber hatte behaupten können und schliesslich ins Minus gerutscht war.