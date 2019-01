Aktien New York Ausblick: Dow dank guter Bank-Bilanzen moderat im Plus erwartet

Die Wall Street könnte am Mittwoch an ihre freundliche Vortagsentwicklung anknüpfen. Dank erfreulicher Geschäftszahlen insbesondere der Grossbanken Goldman Sachs und Bank of America taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,17 Prozent höher bei 24 107 Punkten. Amerikanische Konjunkturdaten liessen die Anleger einmal mehr kalt.