Aktien New York Ausblick: Dow dürfte 25000 Punkte nochmals testen

Unsicherheit um die Handelsgespräche mit China dürften an der Wall Street am Freitag einmal mehr Spuren hinterlassen. Eine Stunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund ein halbes Prozent niedriger auf 25 049 Punkte. Tags zuvor war der US-Leitindex zeitweise bereits an die runde Marke von 25 000 Punkten zurückgefallen. Unterstützung bekam er dort von der 200-Tage-Linie. Das längerfristige Trendbarometer verläuft auf diesem Niveau aktuell seitwärts, und half, die Tagesverluste einzudämmen.