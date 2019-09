Aktien New York Ausblick: Dow dürfte Rückschlag wettmachen

Vor allem die Entwicklung in Hongkong liess Anleger in Asien und Europa wieder risikofreudiger agieren, denn Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zog an diesem Mittwoch das hochumstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China zurück. Damit erfüllte sie eine der wichtigsten Forderungen der bereits seit Wochen in Massen auf die Strasse gehenden Demonstranten. Der Hang Seng erlebte seinen stärksten Handelstag seit 2011. Neue Nahrung für die Hoffnung auf einen geordneten Brexit sowie die bevorstehende Regierungsbildung in Italien sorgten für gute Laune.

Unter den Einzelwerten dürften die Papiere von Boeing weiter im Blick stehen, die sich vorbörslich um fast 1 Prozent erholten. Tags zuvor hatten sie am Dow-Ende noch fast 3 Prozent eingebüsst, nachdem es hiess, dass ein Expertenausschuss der US-Aufsicht FAA für die Wiederzulassungsprüfung des Krisenjets 737 Max mehr Zeit braucht. Anleger sorgen sich nun zunehmend davor, dass die Flugzeuge auch an Weihnachten noch am Boden bleiben müssen.

Die Anteile des Suppenherstellers Campbell Soup legten nach einer freundlicheren Einschätzung von Piper Jaffray ebenfalls 1 Prozent zu. Die Experten gaben ihr negatives Votum auf und sind nun "Neutral".

Unter den kleineren US-Konzernen, die Quartalszahlen vorlegten, zählten die Anteile von Navistar mit einem Plus von bis zu 16 Prozent zu den Favoriten. Der Nutzfahrzeughersteller übertraf mit seinen bereinigten operativen Ergebnis des dritten Geschäftsquartals die Erwartungen.

Ebay-Aktien waren in dem freundlichen Marktfeld unverändert, nachdem die UBS ihre Kaufempfehlung für die Papiere gestrichen hatten./ag/mis

(AWP)