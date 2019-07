Aktien New York Ausblick: Dow dürfte weiter vom Rekordhoch zurückkommen

Schwache Börsen in Asien und Europa belasten am Dienstag auch den Start an der Wall Street: Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,38 Prozent tiefer auf 26 703 Punkte. Am Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht den Zinsfantasien der Investoren einen Dämpfer verpasst. Der Dow Jones war daraufhin ein wenig von seinem im vorherigen Wochenverlauf erreichten Rekordhoch von 26 966 Punkten zurückgefallen.