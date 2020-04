Aktien New York Ausblick: Dow fester erwartet

Mit soliden Kursgewinnen dürften die US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn rund 0,9 Prozent im Plus bei 23 650 Punkten. Dominiert wird die Nachrichtenlage weiter von der Corona-Pandemie. Im Blickpunkt steht zudem das Treffen der Ölförderländer (Opec+) zur geplanten Reduzierung der Fördermenge. US-Konjunkturdaten boten vorbörslich leichte Unterstützung.