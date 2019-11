Aktien New York Ausblick: Dow fester erwartet - Arbeitsmarktbericht stützt

Die Wall Street wird am Freitag mit einer festeren Eröffnung erwartet. Vorbörslich positive Impulse kamen vom US-Arbeitsmarktbericht. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 0,43 Prozent höher bei 27 162 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an. Am Vortag hatte der Dow gut 0,5 Prozent verloren und den Monat Oktober mit einem Plus von rund 0,5 Prozent abgeschlossen.