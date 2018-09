Aktien New York Ausblick: Dow gönnt sich nach jüngster Rally Verschnaufpause

Der Dow Jones Industrial dürfte nach der jüngsten Rekordjagd erst einmal verhalten in die neue Woche starten. Der US-Leitindex wurde vom Broker IG am Montag 0,18 Prozent tiefer bei 26 699 Punkten taxiert. Am Freitag war dem Börsenbarometer mit einem Plus von gut 2 Prozent noch der grösste Wochengewinn seit Juli gelungen.