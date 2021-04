Aktien New York Ausblick: Dow im Minus erwartet nach Woche der Stagnation

Der Dow Jones Industrial dürfte am Freitag wieder unter die Marke von 34 000 Punkten fallen. Leicht Kursverluste an den meisten europäischen Börsen dürften damit in New York ihre Fortsetzung finden. Der Broker IG taxierte den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke 0,4 Prozent niedriger auf 33 920 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index wird 0,7 Prozent tiefer erwartet.