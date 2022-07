Aktien New York Ausblick: Dow im Plus - Zinsentscheid und Berichtsaison im Blick

Die US-Aktienmärkte dürften dank überwiegend positiver Unternehmenszahlen mit Gewinnen in den Handel am Mittwoch starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn rund 0,4 Prozent im Plus bei 31 907 Punkten. Der Nasdaq 100 wird rund 1,4 Prozent höher bei 12 260 Punkten erwartet.