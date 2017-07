Aktien New York Ausblick: Dow kaum verändert trotz US-Daten und Bankenzahlen

An den US-Börsen bahnt sich am Freitag einmal mehr nur wenig Bewegung an. Weder erste Konjunkturdaten noch die anlaufende Berichtssaison konnten dem Markt vorbörsliche Impulse verleihen. Etwas mehr als eine halbe Stunde vor Handelsbeginn wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG knapp mit 0,05 Prozent im Plus taxiert bei 21 565 Punkten. Er bleibt damit in Reichweite zu seinem Rekord vom Mittwoch bei 21 580 Punkten. Im Wochenvergleich hat er bislang rund 0,6 Prozent zugelegt.