Aktien New York Ausblick: Dow könnte sich weiter an 20 000 Punkte ranrobben

NEW YORK (awp international) - An der Wall Street könnte der Dow Jones Industrial einen neuen Anlauf auf die noch nie erreichte Marke von 20 000 Punkten nehmen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart am Mittwoch taxierte das Handelshaus IG den US-Leitindex 0,15 Prozent höher bei 19 974 Punkten. Bereits am Dienstag hatten die Nasdaq-Indizes dank positiver Konjunkturdaten und steigender Ölpreise Höchststände erreicht.