Aktien New York Ausblick: Dow leicht im Plus - Jobdaten erhöhen Zinsangst nicht

An den US-Börsen wird am Freitag nach den Arbeitsmarktdaten eine freundliche Eröffnung erwartet. Während der Dow Jones Industrial vom Broker IG gut eine halbe Stunde vor dem Auftakt mit 0,3 Prozent im Plus taxiert wurde, lag die Taxe für den technologielastigen Nasdaq-100-Index mit etwa einem halben Prozent im Plus.