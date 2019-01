Aktien New York Ausblick: Dow mit Atempause nach Sprung über 25 000 Punkte

Nach den klaren Vortagesgewinnen dürfte der US-Aktienmarkt am Donnerstag zunächst eine Atempause einlegen. Neben einer Vielzahl an Unternehmenszahlen dürfte vor allem die vorsichtigere Geldpolitik im Anlegerfokus stehen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,27 Prozent tiefer bei 24 947 Punkten. Am Vortag war der US-Leitindex nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erstmals seit Anfang Dezember wieder über die vielbeachtete Marke von 25 000 Punkten gestiegen.