Aktien New York Ausblick: Dow mit Erholungsversuch

Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenstart dürfte es an den US-Aktienmärkten am Dienstag zur Eröffnung aufwärtsgehen. Den Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart rund 0,8 Prozent höher auf 32 500 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird mit rund 1,6 Prozent im Plus gesehen.