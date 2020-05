Aktien New York Ausblick: Dow mit leichten Zuwächsen erwartet

Nach einem uneinheitlichen Wochenstart deuten sich an der Wall Street am Dienstag leichte Kursgewinne an. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial kurz vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 24 272 Punkte. Die Ölpreise legten zuletzt wieder zu. Neue Preisdaten aus den Vereinigten Staaten sorgten nicht für grössere Bewegungen an den Märkten.