Aktien New York Ausblick: Dow mit positivem Wochenstart erwartet

Die US-Aktienmärkte dürften am Montag an ihre Gewinne vom Freitag anknüpfen und damit einem erfolgreichen Wochen- und Monatsstart hinlegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund 0,5 Prozent höher bei 26 571 Punkten. Für frische Impulse könnten im Handelsverlauf neue US-Konjunkturdaten sorgen. So werden aktuelle Daten zum Verarbeitenden Gewerbe im Juli veröffentlicht.