Aktien New York Ausblick: Dow nach verpasstem Rekordhoch etwas schwächer

Nachdem es am Vortag an der Wall Street für neue Rekorde nicht gereicht hatte, dürften Anleger am Mittwoch wieder einen Gang zurückschalten. Zur Startglocke ist mit Abgaben zu rechnen: Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,34 Prozent niedriger auf 27 256 Punkte. Am Dienstag hatten dem Leitindex nur 30 Punkte für ein neues historisches Hoch gefehlt.