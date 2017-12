Aktien New York Ausblick: Dow nach Vortagsrally stabil erwartet

Nach einem starken Vortagslauf dürften es die Anleger am Freitag an der New Yorker Börse etwas langsamer angehen lassen. Am ersten Handelstag im Dezember deutet sich für den Dow Jones Industrial ein kaum veränderter Start an. Der Broker IG taxierte den Leitindex eine halbe Stunde vor Handelsbeginn so gut wie unverändert bei 24'264 Punkten. Er würde sich damit aber über den 24 000 Punkten behaupten, die er am Vortag erstmals übersprungen hatte. Damit hat das Kursbarometer in diesem Börsenjahr bereits die fünfte Tausenderschwelle hinter sich gelassen.