Aktien New York Ausblick: Dow nimmt Anlauf auf nächsten Rekord

Nach einem zuletzt zögerlichen Gewinntag für den Dow Jones Industrial stehen die Zeichen am US-Aktienmarkt am Dienstag wieder auf deutliche Kurszuwächse. Der Broker IG zeigte für den US-Leitindex einen vorbörslichen Stand von 24'362,2 Punkten und damit ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs an. Wie schon so oft in diesem Jahr würde der Index damit einen weiteren Rekord erreichen.