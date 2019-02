Aktien New York Ausblick: Dow nimmt Auszeit - Snap schiessen nach oben

Die Kurs-Rally an der Wall Street dürfte am Mittwoch zumindest im frühen Handel eine Auszeit nehmen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial um 0,1 Prozent niedriger auf 25 387 Punkte. Am Vortag war der Dow auf den höchsten Stand seit vier Monaten gestiegen.