Aktien New York Ausblick: Dow nutzt jüngste Stabilisierung für weitere Erholung

Die Wall Street wird am Dienstag im Plus erwartet. Gut eine Stunde vor der Eröffnung taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,38 Prozent höher auf 27 053 Punkte. Am Vortag war dem US-Aktienmarkt nach seinen jüngsten Verlusten eine leichte Stabilisierung gelungen. Konjunkturseitig steht am Dienstag das Verbrauchervertrauen Conference Board im Blick, das eine halbe Stunde nach der Eröffnung veröffentlicht wird.