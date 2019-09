Aktien New York Ausblick: Dow startet leicht gestärkt in den Handel

Seinen Aufwärtstrend vom Vortag dürfte der US-Aktienmarkt am Donnerstag weiter fortsetzen. Neue Hoffnungen auf ein baldiges Ende im US-chinesischen Zollstreit sowie ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan haben ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump an den Märkten in den Hintergrund rücken lassen. Der Broker IG errechnete für den US-Leitindex Dow Jones rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,28 Prozent auf 27 046,4 Punkte.