Aktien New York Ausblick: Dow steuert auf neunte Gewinnwoche in Folge zu

Am US-Aktienmarkt werden am Freitag Gewinne erwartet. Unterstützen dürften vor allem Hoffnung gebende Daten zur Unternehmensstimmung in China. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sollte seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage wieder wettmachen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dow 0,63 Prozent im Plus bei 26 080 Punkten. Im Wochenverlauf zeichnet sich damit ein kleiner Gewinn von 0,2 Prozent ab. Die seit Jahresbeginn kontinuierliche Aufwärtsbewegung bliebe damit ungebrochen, denn es wäre die neunte Gewinnwoche in Folge. Der Gesamtzuwachs würde sich auf 13 Prozent belaufen.