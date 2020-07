Aktien New York Ausblick: Dow tritt auf der Stelle - Jobdaten ohne Impulse

Stagnation auf hohem Niveau lautet am Donnerstag die Devise am US-Aktienmarkt. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt nur wenige Punkte höher auf 26 080 Zähler. Damit verbleibt der Dow in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht etwa von 25 000 bis zu 26 600 Zählern. Mit Spannung erwartete Zahlen zum US-Arbeitsmarkt fielen besser aus als erwartet, konnten den Kursen bislang aber keinen Auftrieb verleihen.