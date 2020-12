Aktien New York Ausblick: Dow über 30 000 Punkte nach Jobdaten - Ölwerte gefragt

Nach dem US-Arbeitsmarktbericht wird die Wall Street am Freitag etwas höher erwartet. Mit plus 0,26 Prozent und 30 048 Punkten taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke über der runden Marke, an der der Leitindex noch am Vortag gescheitert war.