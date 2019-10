Aktien New York Ausblick: Dow vor der Fed-Zinsentscheid robust erwartet

Neben der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison stehen am Mittwoch diverse Wirtschaftsdaten, vor allem aber der Zinsentscheid der Fed am Abend im Fokus. Dabei wird fest mit der schon dritten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet. Experten blicken gespannt auf Aussagen zum Ausblick und die damit verbundene Frage, ob sich die Währungshüter den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Lockerung weiterhin beugen werden.

Auf Seiten der Konjunkturdaten kamen zur Wochenmitte positive Signale. Die Privatwirtschaft der USA schaffte mit 125 000 neuen Arbeitsplätzen im Oktober mehr Stellen als erwartet. Derweil übertraf auch das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal die Erwartungen.

Bevor am Abend Apple Zahlen vorlegt, rückten die Aktien des iPhone-Herstellers im vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent vor. Sie behalten damit ihr zuletzt erreichtes Rekordhoch bei knapp 250 Dollar im Auge. Ausserdem stehen nachbörslich die Resultate von Facebook im Blick.

Vor dem Börsenstart kamen zur Wochenmitte die Unternehmensberichte eher aus der zweiten Börsenreihe. Besonders rasant ging es bei Mattel mit einem Kurssprung um mehr als 20 Prozent nach oben. Für grosse Erleichterung sorgte bei dem Spielzeughersteller vor allem ein überraschender Umsatzanstieg.

Mit einem Kurssprung um 8 Prozent sorgte ausserdem die Industrieikone General Electric für Aufsehen. Am Markt hiess es, ein über den Erwartungen liegender Ausblick für den freien Mittelzufluss mache Hoffnung auf bessere Zeiten.

Für den Schnellrestaurant-Betreiber Yum Brands ging es hingegen vorbörslich um fast 5 Prozent bergab. Kritisch reagierte der Markt hier auf eine anhaltende Schwäche in den Pizza-Hut-Restaurants, die den Umsatz auf Konzernebene bremsten.

Zahlenvorlagen zu verarbeiten gibt es unter anderem auch vom Ölkonzern ConocoPhillips , dem Süsswarenhersteller Mondelez, dem Chipkonzern AMD , dem Computerspiele-Hersteller Electronic Arts und dem Biotech-Unternehmen Amgen ./tih/mis

(AWP)