Aktien New York Ausblick: Dow vor erneutem Rekordhoch

Der Optimismus der Investoren für einen glimpflichen Ausgang der Coronavirus-Epidemie scheint ungebrochen. So dürfte der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine Rekordrally am Mittwoch fortsetzen. Die bisherige Bestmarke hatte das weltweit wohl bekannteste Börsenbarometer am Vortag mit 29 415 Punkten erreicht, bevor die Gewinne schliesslich zusammengeschmolzen waren.