Aktien New York Ausblick: Dow vor erneuter Probe der 27 000 Punkte

An der Wall Street zeichnet sich am Dienstag ein höherer Start in den Oktober ab. Der Dow Jones Industrial dürfte vorerst an seine Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und so einen neuen Vorstoss über die Marke von 27 000 Punkten wagen. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex rund eine Stunde vor Börsenbeginn bei 27 010 Punkten, was ein Plus von 0,35 Prozent bedeuten würde.