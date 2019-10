Aktien New York Ausblick: Dow wegen Handelsstreit-Dämpfer vor zögerlichem Start

An den US-Börsen wird am Donnerstag wegen eines Dämpfers im Handelsstreit mit einem etwas schwächeren Start gerechnet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,1 Prozent tiefer auf 27 098 Punkte. Der Leitindex dürfte so zum Monatsende etwas von seinem am Vortag erreichten Hoch seit September zurückkommen. Im Oktober kommt er bislang auf ein Plus von etwa ein Prozent.